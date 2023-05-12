В ЮАР оскорбились обвинениями американского посла В офисе президента ЮАР заявили об отсутствии доказательств о якобы поставках оружия Москве

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

В администрации южноафриканского президента опровергли слова посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках Преторией оружия России, передает РИА Новости. В пресс-службе отметили, что данные обвинения не имеют под собой никаких оснований. По словам представителей властей ЮАР, разочаровывающие и контрпродуктивные высказывания американского дипломата подрывают дух отношений и сотрудничества между двумя странами.

Открыто известно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было, — сообщила пресс-служба.

Несмотря на это, власти страны планируют провести независимое расследование обвинений в поставках оружия.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.