«Нет двойного дна»: в Госдуме оценили мирный план ЮАР по Украине Депутат ГД Новиков: мирный план ЮАР по Украине может послужить основой для переговоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Новиков

Инициатива ЮАР по мирному урегулированию конфликта на Украине приветствуется российской стороной, поскольку в ней не может быть «двойного дна», сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он отметил, что между РФ и ЮАР очень высокий уровень взаимопонимания.

Нет сомнений, что инициатива, которую озвучит ЮАР, не будет иметь какого-то двойного дна. Думаю, она поможет шире взглянуть на данную проблему и на проблемы международной безопасности. Инициатива приветствуется, она может послужить основой для переговоров, когда стороны сядут за стол переговоров, выскажут свои мнения, понятно, что одни будут приемлемы, какие-то нет. В любом случае, она должна послужить повышению уровня доверия, — сказал парламентарий.

Новиков добавил, что ситуация на Украине беспокоит все человечество и все правительства. По словам депутата, любой здравомыслящий человек видит источник этого конфликта, которым является агрессивная политика США. Он напомнил, что на это неоднократно указывал Китай, который также предлагал свой план урегулирования конфликта.

Ранее политолог и африканист Наталья Пискунова расценила мирный план ЮАР по Украине как демонстрацию тренда на усиление способностей африканских стран. По ее словам, впервые за много лет страна из Африки вышла с самостоятельной инициативой мирных переговоров. ЮАР таким образом хочет выступить сильным международным политическим игроком.

Ее коллега Ирина Филатова в свою очередь усомнилась в успехе мирной инициативы ЮАР. По ее мнению, лидерам африканских стран не хватит политического веса для примирения Киева и Москвы. Африканист считает, что это под силу только Китаю.