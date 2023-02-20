Востоковед объяснил, зачем России нужна Африка Востоковед Белов объяснил сотрудничество России с Африкой поиском новых рынков

Фото: Long Lei/XinHua/Global Look Press

Сбор урожая кофе в Кении

России нужна Африка в первую очередь для поиска новых рынков в условиях диверсификации экономики, считает востоковед Сергей Белов. Эксперт рассказал РИАМО, что решить задачи для экспорта энергоресурсов, сельскохозяйственного сырья и несырьевого экспорта без сотрудничества с африканскими странами в нынешних условиях невозможно.

Российские инвестиции в Африку имеют все основания считаться «открытием второго Нового Света», так как, с одной стороны, экономика Африки способна наполнить полки российских магазинов дешевыми и разнообразными продуктами сельского хозяйства, а с другой, страны материка могут стать одними из крупнейших потребителей российской военной техники и продовольствия, наращивать закупки телекоммуникационного и сетевого оборудования, переходить на российские цифровые решения, — пояснил востоковед.

Белов отметил, что для России также является выгодной инвестиция в развитие инфраструктуры материка, чтобы налаживать экспорт между странами. При сотрудничестве с Африкой у России появляется возможность получить дешевую продукцию в виде табака, какао-бобов, черного чая, а также марганцовых руд.

Еще одна весомая причина для сотрудничества — это политическое влияние, подчеркнул востоковед. Россия, поддерживая Африку, может получить сразу 25% голосов в ООН, что важно для Москвы.

Политолог Алексей Малинин ранее объяснил поездку министра иностранных дел Сергея Лаврова в ЮАР необходимостью укреплять сотрудничество с партнерами России по БРИКС. Он назвал этот шаг необходимостью для изменения внешнеполитической концепции России.