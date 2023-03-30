Россия приготовилась открыть авиасообщение с несколькими странами Росавиация: прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Южной Кореей

Россия прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, передает РИА Новости. Он добавил, что российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку.

В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента - Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства, — сказал Нерадько.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка обсуждает увеличение количества рейсов из России. Посол страны Джанита Лиянаге сообщила, что сейчас выполняются всего девять рейсов, включая чартерные и регулярные.

Предприниматель Артем Венскель же предположил, что самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.