На Шри-Ланке обсуждают расширение авиасообщения с Россией Посольство Шри-Ланки заявило об обсуждении увеличения числа авиарейсов из России

Фото: Kalousek Rostislav/CTK/Global Look Press

Чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге заявила, что дипмиссия обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну. По ее словам, которые приводит РИА Новости, планы на регулярное сообщение с островом имеет авиакомпания Red Wings.

Сейчас между Россией и Шри-Ланкой есть прямое авиасообщение — всего девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные. Сейчас мы обсуждаем увеличение числа рейсов с другими авиакомпаниями, — рассказала посол.

Она добавила, что авиакомпания Red Wings уже получила соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов.

Рейсы в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо в октябре 2022 года возобновила российская авиакомпания «Аэрофлот». Первый прибывший из России на остров самолет встретили танцами и цветами.

Ранее предприниматель Артем Венскель в разговоре с NEWS.ru предположил, что самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.