Названы самые популярные места для отдыха за рубежом в 2023 году Бизнесмен Венскель назвал ОАЭ, Мальдивы и Таиланд самыми популярными местами для отдыха в 2023 году

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Объединенные Арабские Эмираты

Самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты, предположил в разговоре с NEWS.ru предприниматель Артем Венскель. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам как Шри Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.

В зимнее время популярность набирают пляжные направления — Таиланд, Шри Ланка, Сейшелы, Мальдивы, Эмираты, Египет, Оман, Бахрейн, Катар. Существенное преимущество — прямые перелеты из России. К плюсам также относится отсутствие серьезных ограничений на въезд в эти страны в связи с эпидемиологической ситуацией, — рассказал Венскель.

По мнению бизнесмена, в летний период лидером по числу туристических путевок с огромным отрывом станет Турция. Он отметил, что для семейного отдыха с детьми альтернативу этой стране в соотношении «цена-качество» найти сложно. Венскель заявил, что Египет не может конкурировать с республикой из-за жары, а в страны Европы, в том числе черноморского побережья, например, Болгарию, нет прямого перелета. Кроме того, предприниматель указал на то, что ситуация осложняется «страхами» российских туристов из-за недружественных высказываний лидеров Евросоюза.

Ранее Венскель назвал самые популярные места для отдыха в России в 2023 году. По его словам, после коронавирусных ограничений и санкций российские туристы обратили внимание на менее популярные ранее регионы — Дагестан, Адыгею, Краснодарский край, а также Карелию.