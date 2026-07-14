Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 09:42

Появилось видео со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ опубликовала кадры со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье. Также на видео запечатлено оперативное задержание исполнителя, готовившего нападение в Московской области.

Ранее правоохранители предотвратили массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Теракт планировала Служба безопасности Украины. Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления.

Кроме того, стало известно, что при подготовке массированной атаки беспилотниками СБУ привлекала подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Несовершеннолетним поручали, в частности, активацию незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии использовались для управления беспилотниками.

Вместе с этим появились данные, что к организации теракта причастен украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер. Он руководил пособниками под патронажем СБУ. В настоящее время он проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.

Россия
Подмосковье
ФСБ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина набросился на женщину с ребенком на АЗС в Краснообске
Следователи приступили к проверке обрушения подъезда в ЛНР
В Госдуме призвали увеличить траты на медицину в два раза
Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду
В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу
Оперштаб Краснодарского края рассказал об обстановке на Афипском НПЗ
Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы
Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей
В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне роста цен на топливо
ВСУ прикрывают свои потери дезертирством
Атака ВСУ на Краснодарский край завершилась страшной трагедией
«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти
Биолог рассказал, когда в Москве начнется пик активности комаров
Врач дал совет, что делать при укусе осы
Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер
Путин наградил медалью семью из Тюмени
Юрист ответил, стоит ли бояться массового повторения «схемы Долиной»
Минсельхоз России сделал важное заявление по ситуации в Азовском море
Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля
В Госдуме раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.