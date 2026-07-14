Появилось видео со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье

Появилось видео со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье

ФСБ опубликовала кадры со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье. Также на видео запечатлено оперативное задержание исполнителя, готовившего нападение в Московской области.

Ранее правоохранители предотвратили массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Теракт планировала Служба безопасности Украины. Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления.

Кроме того, стало известно, что при подготовке массированной атаки беспилотниками СБУ привлекала подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Несовершеннолетним поручали, в частности, активацию незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии использовались для управления беспилотниками.

Вместе с этим появились данные, что к организации теракта причастен украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер. Он руководил пособниками под патронажем СБУ. В настоящее время он проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.