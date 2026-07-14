Ветеран «Спартака» сделал прогноз на матч Англии и Аргентины Кавазашвили заявил, что сборная Англии нейтрализует Месси в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Англии нейтрализует нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, англичанам удастся завоевать путевку в финал без лишних проблем.

Англичане задавят аргентинцев [в полуфинале чемпионата мира], они уничтожат Месси. Он [в сборной Аргентины] один играет. Они разменяют его на одного футболиста, который не даст ему ничего сделать. Месси будет стоять в углу. Вот футбол. Сегодня опасных, величайших игроков могут по-разному выключить из игры, — высказался Кавазашвили.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил уверенность в победе сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу. Он также подчеркнул, что на протяжении всего турнира аргентинская команда получала помощь от судей.

До этого сообщалось, что российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде по соседству с Месси. Их недвижимость расположена в одном и том же жилом комплексе, однако жилье Овечкина находится значительно выше.