Родителям рассказали, как мошенники манипулируют школьниками

Злоумышленники используют угрозы, чтобы манипулировать школьниками, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, родители должны учить детей не доверять незнакомцам в интернете.

Злоумышленники выходят на связь со школьниками под разными предлогами и начинают им угрожать. Часто угрозы идут не напрямую ребенку, а через него — взрослым. «Если ты не выполнишь требования, твоих родителей привлекут к ответственности. Для этого нужно взять деньги и вынести их» — типичный сценарий мошенников. Важно объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе. При этом не следует доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если «очень страшно». Главное — не сообщайте коды из СМС, — предупредил Щербаченко.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило о появлении новой мошеннической схемы, основанной на использовании QR-кодов для кражи денег. По информации ведомства, эта техника быстро завоевала популярность среди злоумышленников.