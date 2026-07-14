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14 июля 2026 в 10:31

Родителям рассказали, как мошенники манипулируют школьниками

Доцент Щербаченко: мошенники манипулируют школьниками через угрозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Злоумышленники используют угрозы, чтобы манипулировать школьниками, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, родители должны учить детей не доверять незнакомцам в интернете.

Злоумышленники выходят на связь со школьниками под разными предлогами и начинают им угрожать. Часто угрозы идут не напрямую ребенку, а через него — взрослым. «Если ты не выполнишь требования, твоих родителей привлекут к ответственности. Для этого нужно взять деньги и вынести их» — типичный сценарий мошенников. Важно объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе. При этом не следует доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если «очень страшно». Главное — не сообщайте коды из СМС, — предупредил Щербаченко.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило о появлении новой мошеннической схемы, основанной на использовании QR-кодов для кражи денег. По информации ведомства, эта техника быстро завоевала популярность среди злоумышленников.

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