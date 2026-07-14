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14 июля 2026 в 09:22

ФСБ раскрыла «грязные» методы СБУ при подготовке теракта

СБУ задействовала подростков 13-16 лет при подготовке теракта в Подмосковье

Здание ФСБ Здание ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При подготовке массированной атаки беспилотников на предприятие в Подмосковье Служба безопасности Украины привлекала к выполнению отдельных поручений подростков в возрасте от 13 до 16 лет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, несовершеннолетних задействовали, в частности, для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии применялись для управления беспилотниками.

Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами, — сказано в сообщенпи.

Ранее в ФСБ России заявили, что правоохранители предотвратили массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Теракт планировался Службой безопасности Украины. Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ФСБ России сообщили, что украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. В ведомстве заявили, что он руководил пособниками под патронажем СБУ.

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