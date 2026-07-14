ФСБ раскрыла «грязные» методы СБУ при подготовке теракта СБУ задействовала подростков 13-16 лет при подготовке теракта в Подмосковье

При подготовке массированной атаки беспилотников на предприятие в Подмосковье Служба безопасности Украины привлекала к выполнению отдельных поручений подростков в возрасте от 13 до 16 лет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, несовершеннолетних задействовали, в частности, для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии применялись для управления беспилотниками.

Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами, — сказано в сообщенпи.

Ранее в ФСБ России заявили, что правоохранители предотвратили массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Теракт планировался Службой безопасности Украины. Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ФСБ России сообщили, что украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. В ведомстве заявили, что он руководил пособниками под патронажем СБУ.