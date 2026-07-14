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14 июля 2026 в 10:10

Турист не пережил отдых в Турции

Турист из Швейцарии умер в автодоме на парковке в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туриста из Швейцарии нашли мертвым в автодоме на парковке торгового центра в турецкой провинции Шанлыурфа, сообщила газета Cumhuriyet. 47-летний мужчина остался в машине, пока его семья осматривала местные достопримечательности, а вернувшись вечером, родственники обнаружили его без признаков жизни.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 47-летнего гражданина Швейцарии Александера Йоханнеса Моора, — говорится в сообщении.

Ранее на Ибице погиб британский турист, который не смог выбраться из воды после спуска с водной горки в отеле. Персонал гостиницы извлек мужчину и сразу начал реанимационные мероприятия, включая применение дефибриллятора. Прибывшие медики также не смогли помочь и констатировали его смерть.

Кроме того, 19-летняя туристка из Белгорода, отдыхавшая с семьей в Хургаде, скончалась после тяжелой интоксикации. Девушка внезапно почувствовала недомогание: у нее начались слабость, рвота и проблемы с желудком. Бóльшую часть дня она провела в номере, а вечером после купания потеряла сознание.

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