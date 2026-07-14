Ветеринар предупредила, чем чреваты нестриженые когти у питомцев

Нестриженые когти вызывают у собак и кошек дискомфорт и впоследствии чреваты травмами, предупредила в беседе с 360.ru ветеринар Татьяна Гольнева. Она отметила, что в случае с первыми отказ от процедуры ведет к неправильной постановке лап и искривлению суставов.

Собакам длинные когти мешают поставить лапы правильно, из-за этого они испытывают такие же неприятные ощущения, которые можно сравнить с тем, когда мы весь день ходим на каблуках. [У кошек отросшие когти изгибаются дугой и впиваются в подушечки лап, вызывая травмы]. Доходит до хирургического вмешательства, когда приходится извлекать коготь, а потом лечить глубокие раны. Это очень больно, — отметила Гольнева.

Она призвала всех владельцев питомцев обязательно проводить такую процедуру. Особенное внимание нужно уделять маленьким собакам, которые практически не гуляют и не могут сточить когти об асфальт.

Ранее ветврач Таисия Ильина заявила, что летом питомцы часто получают скрытые раны подушечек лап. Она отметила, что с наступлением тепла питомцы проводят больше времени на улице — это увеличивает риск травм. Угрозу для животных могут представлять острые камни, битое стекло, сухие ветки, колючие растения, насекомые и высокая трава.