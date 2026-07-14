Россиянка рассказала, почему хотела забрать мальчика из больницы

Жительница Севастополя Мария рассказала РИА Новости, что хотела забрать из больницы мальчика, который провел там несколько лет, чтобы обеспечить ему хороший уход, но не успела этого сделать из-за его смерти. По данному факту следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело.

В больнице номер пять (города Севастополь — NEWS.ru.) лежал маленький мальчик, которому 11 лет, он лежал совершенно один, опекун его не навещал даже во время пандемии, по-моему, она два года не приходила к нему. И у него был пролежень на спине, — рассказала Мария.

Как отмечается, 11‑летний мальчик шесть лет провел в больничной палате. По имеющимся данным, ребенок был крайне истощен — его вес составлял примерно 20 кг, на теле образовались пролежни, состояние оценивалось как тяжелое. О судьбе мальчика стало известно благодаря случайности: одна из родительниц разместила пост в сети, его заметила неравнодушная женщина и стала ухаживать за ребенком.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что любые бюрократические ошибки в отношении несовершеннолетних необходимо немедленно исправлять. Поводом для обращения послужила история 10-летней Арины Захаровой из Омска, в отношении которой судебные приставы Мытищ возбудили производство по взысканию долга постороннего лица.