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14 июля 2026 в 10:16

Россиянка рассказала, почему хотела забрать мальчика из больницы

РИА Новости: жительница Севастополя хотела обеспечить уход умирающему мальчику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Севастополя Мария рассказала РИА Новости, что хотела забрать из больницы мальчика, который провел там несколько лет, чтобы обеспечить ему хороший уход, но не успела этого сделать из-за его смерти. По данному факту следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело.

В больнице номер пять (города Севастополь — NEWS.ru.) лежал маленький мальчик, которому 11 лет, он лежал совершенно один, опекун его не навещал даже во время пандемии, по-моему, она два года не приходила к нему. И у него был пролежень на спине, — рассказала Мария.

Как отмечается, 11‑летний мальчик шесть лет провел в больничной палате. По имеющимся данным, ребенок был крайне истощен — его вес составлял примерно 20 кг, на теле образовались пролежни, состояние оценивалось как тяжелое. О судьбе мальчика стало известно благодаря случайности: одна из родительниц разместила пост в сети, его заметила неравнодушная женщина и стала ухаживать за ребенком.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что любые бюрократические ошибки в отношении несовершеннолетних необходимо немедленно исправлять. Поводом для обращения послужила история 10-летней Арины Захаровой из Омска, в отношении которой судебные приставы Мытищ возбудили производство по взысканию долга постороннего лица.

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