Секрет прячется в форме огурца: по одному взгляду можно понять, чего не хватает растениям

Секрет прячется в форме огурца: по одному взгляду можно понять, чего не хватает растениям

Форма огурцов может рассказать о состоянии растений не хуже опытного огородника. Если вовремя заметить изменения, получится быстро исправить ошибки в уходе и сохранить хороший урожай.

Огурцы-крючки чаще всего появляются из-за недостатка влаги. Плоды, похожие на восьмерку, говорят о поливе холодной водой — лучше заранее прогревать ее в бочке. Светлые огурцы с узким желтеющим кончиком сигнализируют о нехватке азота, а грушевидная форма указывает на дефицит калия. Если растение сбрасывает завязи, а листья темнеют и покрываются бурой каймой, ему может не хватать фосфора. Регулярный осмотр поможет вовремя внести нужные подкормки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что внимательное наблюдение за огурцами помогает избежать многих проблем. Осматривайте грядки хотя бы раз в несколько дней, чтобы быстро заметить первые изменения и вовремя помочь растениям.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на вашем столе.