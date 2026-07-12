Перцы собираю ведрами: 3 простые подкормки для крупного и сочного урожая

Именно в период массового цветения и образования завязей перцам требуется больше всего питания. Если в это время растения испытывают нехватку калия или бора, часть цветков и завязей может осыпаться, а плоды будут расти медленнее. Несколько простых подкормок помогают кустам дольше плодоносить и формировать крупные, мясистые перцы.

1. Древесная зола

Во время налива плодов перцам особенно нужен калий. Для подкормки 1 стакан просеянной древесной золы размешивают в 10 л воды, дают настояться несколько часов и поливают растения под корень из расчета 0,5–1 л на куст. Такая подкормка также содержит кальций и микроэлементы.

2. Борная кислота

Бор помогает сохранить завязи и улучшает опыление. Для опрыскивания 5 г борной кислоты сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят объем до 10 л. Обработку проводят по листу утром или вечером во время цветения.

3. Монофосфат калия

Одна из самых эффективных подкормок в период плодоношения. Раствор готовят из расчета 10–15 г на 10 л воды и используют для полива или опрыскивания согласно инструкции. Калий ускоряет налив плодов, а фосфор поддерживает развитие корневой системы.

Перед любой корневой подкормкой грядку желательно пролить чистой водой. Между внесением разных удобрений лучше выдерживать интервал 7–10 дней, а опрыскивания проводить только в сухую безветренную погоду. Именно такой режим позволяет перцам полноценно усваивать питание и формировать обильный урожай.