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12 июля 2026 в 15:49

Желтый подоконник снова станет белым: домашние средства, которые реально помогают

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пожелтевший пластиковый подоконник сразу бросается в глаза и портит впечатление от комнаты. Но вернуть ему аккуратный белый цвет можно без ремонта и дорогих составов — помогут простые средства, которые часто есть дома.

Пластик темнеет и желтеет из-за солнца, пыли и неправильного ухода. Для очистки можно использовать перекись водорода: нанесите ее на несколько минут, а затем протрите поверхность влажной тканью. Еще один вариант — паста из соды и воды, которая мягко убирает въевшийся налет. Если загрязнения сильные, пригодится меламиновая губка или средство с активным кислородом. После чистки желательно защитить пластик от солнца шторами или специальным спреем.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что подоконник действительно становится заметно светлее. Она советует не запускать уборку — если протирать пластик раз в неделю, вернуть ему свежий вид будет намного проще.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.

Проверено редакцией
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