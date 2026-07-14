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14 июля 2026 в 11:15

Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду

Химик Дорохов посоветовал стирать полотенца отдельно от обычной одежды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полотенца рекомендуется стирать отдельно от обычной одежды при более высокой температуре с учетом рекомендаций производителя, посоветовал в беседе с LIFE.ru химик Андрей Дорохов. По его словам, лучше просушивать изделия после каждого использования, развешивая их в расправленном виде. Эти правила особенно важно соблюдать в жаркую и влажную погоду — время, когда микроорганизмы активнее размножаются в волокнах материала.

Современные режимы стирки часто выполняются при температуре 30–40 градусов, что позволяет сохранить цвет и структуру ткани, но не обеспечивает полного удаления микробной биопленки, — отметил Дорохов.

Он также порекомендовал регулярно очищать стиральную машину, уделяя внимание барабану, уплотнительной манжете и отсеку для порошка. Если там накопились загрязнения, то микроорганизмы попадут на полотенца, и ткани будут плохо пахнуть даже после стирки с кондиционером. При этом важно не превышать допустимую дозировку моющих средств. Специалист уточнил, что полотенца становятся прекрасной средой для размножения бактерий из-за влаги, частиц кожи, кожного сала и других органических веществ.

Ранее старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова заявила, что перед приготовлением опасно мыть сырое мясо, в том числе курицу, а также грибы. Такая процедура может повысить риск распространения бактерий или просто ухудшить качество продукта.

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