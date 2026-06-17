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17 июня 2026 в 11:04

Россиянам напомнили, какие продукты опасно мыть перед приготовлением

Эксперт РОСБИОТЕХа Джабакова: перед приготовлением опасно мыть сырое мясо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед приготовлением опасно мыть сырое мясо, в том числе курицу, а также грибы, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова. Такая процедура может повысить риск распространения бактерий или просто ухудшить качество продукта.

Многие уверены, что перед приготовлением мясо птицы нужно промывать под краном, однако специалисты по пищевой безопасности давно говорят обратное. Вода не уничтожает бактерии вроде сальмонеллы или кампилобактера. Зато брызги разносят микроорганизмы по раковине, столешнице, посуде и кухонным полотенцам. В результате риск перекрестного загрязнения становится выше. Безопасность мяса обеспечивает полноценная термическая обработка, а не мытье, — отметила Джабакова.

Она добавила, что немало людей также промывают шампиньоны, выращенные на гидропонике, не учитывая, что они как губка, быстро впитывают влагу. Из-за этого при жарке страдают текстура и вкус. Поэтому профессиональные повара советуют аккуратно очищать грибы щеткой или салфеткой, а если и ополаскивать, то очень быстро, без долгого замачивания.

Ранее в Роскачестве посоветовали употреблять в жаркую погоду больше растительной пищи, в том числе овощей, зелени, ягод и фруктов. Там напомнили, что такие продукты содержат калий и магний, поддерживающие сердце и уменьшающие потерю электролитов с потом. Кроме того, клетчатка способствует очищению кишечника — это особенно важно в период высокой температуры.

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