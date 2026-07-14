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14 июля 2026 в 11:10

Оперштаб Краснодарского края раскрыл обстановку на Афипском НПЗ

Пожар на Афипском НПЗ ликвидировали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, атакованном украинскими беспилотниками, ликвидировали, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В результате атаки повреждены 16 частных домов в Северском районе, пострадали два человека.

На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание. По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в региональном оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на Афипском НПЗ, одном из крупнейших на юге России, вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников. Также повреждено здание на железнодорожном переезде.

До этого в Северском районе обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ, вызвав возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что на одном из промышленных объектов региона из-за удара украинских БПЛА возник пожар, который оперативно локализовали. По словам главы региона, в результате инцидента пострадавших нет.

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