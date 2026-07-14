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14 июля 2026 в 11:51

Пытавшейся убить двухмесячного сына россиянке отменили «уголовку»

Пытавшейся убить сына женщине на Кубани назначили принудительное лечение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд назначил жительнице Краснодарского края принудительное лечение после того, как она попыталась убить двухмесячного сына, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Установлено, что в марте 2025 года в Курганинске женщина нанесла ребенку не менее семи ударов кухонным ножом в живот.

После этого она попыталась задушить мальчика, но вмешательство отца ребенка позволило малышу выжить. Суд постановил освободить россиянку от уголовной ответственности в связи с состоянием невменяемости и назначил ей принудительную меру медицинского характера. Женщина направлена на стационарное лечение.

Ранее суд на Ставрополье приговорил 56-летнюю женщину, которая убила и расчленила мужа 8 марта, к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Преступление произошло из-за бытовой ссоры во время попойки.

До этого обвиняемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске Красноярского края женщина призналась, что испытывала неприязнь к ребенку, а также к своей матери и супругу. Россиянка рассказала следователям, что девочка кричала и звала на помощь, когда та ее душила.

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