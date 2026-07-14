Невролог ответила, стоит ли волноваться из-за эпизодической забывчивости Врач Демьяновская: эпизодическая забывчивость может возникать просто так

Эпизодическая забывчивость не всегда возникает из-за наличия заболеваний, рассказала кандидат медицинских наук невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с RT специалист подчеркнула, что причинами для беспокойства должны становится те ситуации, когда нарушения памяти становятся препятствиями в повседневной жизни и работе.

Например, человек регулярно забывает о важных встречах, не может вспомнить недавний разговор, постоянно задает одни и те же вопросы, систематически теряет вещи или с трудом осваивает несложные действия. Так как память ухудшается постепенно, часто сопровождается одновременным снижением критики, то сам человек может этого не замечать. Часто на проблемы с памятью указывают близкие, коллеги, друзья, — пояснила невролог.

Специалист уточнила, что также стоит волноваться при нарушениях пространственной и временной ориентировки. Например, тревожным звоночком является забытая дорога в хорошо знакомом районе. Демьяновская обратила внимание, что ухудшение памяти часто сопровождается раздражительностью и апатией, а также другими изменениями в поведении.

Важно понимать, что причиной ухудшения памяти не всегда становятся нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Подобные симптомы могут возникать при депрессии, тревожных расстройствах, болезнях щитовидной железы, дефиците витамина B12, хроническом недосыпании, как последствие инсульта или черепно-мозговой травмы, — заключила невролог.

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