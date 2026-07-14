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14 июля 2026 в 12:39

Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек

Онколог Фатьянова: плохая наследственность повышает риск рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Плохая наследственность увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, заявила NEWS.ru онколог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова. По ее словам, снизить риски можно путем соблюдения здорового образа жизни.

Рак может возникнуть практически у любого человека, и связано это с фундаментальными процессами, происходящими в клетках на протяжении всей жизни. Каждый день в организме человека случается огромное количество клеточных делений, и при каждом из них существуют риски ошибок копирования генетического материала. По оценкам ВОЗ, около 40–50% случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни. То есть отказ от курения, здоровое питание и физическая активность снижают вероятность заболевания, хотя и не сводят ее к нулю. Остаются те самые спонтанные мутации, наследственность и другие факторы, которые человек контролировать не может, — предупредила Фатьянова.

Она подчеркнула, что естественное старение также является одним из неконтролируемых факторов, так как ошибки при копировании клеток имеют тенденцию накапливаться и с возрастом их становится все больше. По словам врача, важно регулярно проходить профилактические осмотры и скрининговые исследования, поскольку они помогают обнаружить заболевание на ранней стадии.

Риск ошибок при делении клеток повышается у людей, в чей организм поступает большое количество канцерогенов: табачный дым, споры плесени, радиация, переработанное мясо, алкоголь, микрочастицы некачественного пластика. Также существуют наследственные генетические синдромы, такие как мутации в генах BRCA, и инфекции, вызванные онкогенными вирусами, например вирусом папилломы человека. Роль играют и факторы окружающей среды — загрязненный воздух, вода для питья с примесями тяжелых металлов, работа на вредном производстве. Так что заболевание может развиться независимо от того, привержен ли человек вредным привычкам, — заключила Фатьянова.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая вакцина от рака сделана на очень высоком уровне и является вершиной генетической инженерии. По его словам, препарат создается индивидуально для конкретного человека.

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