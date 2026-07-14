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14 июля 2026 в 11:38

Раскрыто, как РФ ответит на передачу Украине лицензий по производству SCALP

Военэксперт Кнутов: РФ может начать «рельсовую войну», отрезав Украину от мира

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия может начать «рельсовую войну», изолировав Украину от внешнего мира, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет SCALP. По его словам, эта тактика показала свою эффективность во времена Великой Отечественной войны.

Во время ВОВ, в Курской битве и при проведении операции «Багратион», советские партизаны дважды проводили операцию «Рельсовая война». Мы выводили из строя железнодорожные пути, что сказывалось на боеспособности немецких войск: не позволяли подвозить ни резервы, ни боеприпасы. Сейчас такую же «рельсовую войну», мне кажется, мы должны начать на территории Украины с помощью наших беспилотников. Условно выбираются основные магистрали, и по ним ведется работа. В результате то оружие, которое будет производиться в Европе, не сможет дойти до ВСУ, либо будет поставляться в ограниченных количествах, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что передача Киеву лицензии на производство SCALP изменит положение противовоздушной обороны Украины. При этом, по словам военного эксперта, хотя у самого Парижа этого оружия не так уж и много, это свидетельствует о готовности Франции к эскалации конфликта и его затягиванию.

Украинцы, вероятнее всего, будут размещать заводы в соседних государствах: в Румынии или Польше. Поэтому вопрос производства оружия в европейских странах становится для нас ключевым. Есть два пути его решения: либо нанесение ударов по этим фабрикам в перспективе, что чревато эскалацией, либо сосредоточение на изоляции Украины от внешнего мира. Мы изолируем районы боевых действий. Сейчас ВС РФ продвигаются, освобождают Красный Лиман. Дальше пойдут либо в сторону Изюма, либо будут двигаться юго-западнее. Идут бои за Доброполье, освобождена Константиновка. Она позволяет идти на Славянско-Краматорскую агломерацию с юга на север, а Доброполье — брать ее в клещи, — добавил Кнутов.

Он отметил, что огневое окружение Славянско-Краматорской агломерации фактически изолирует ее от внешнего мира. По словам военного эксперта, ВСУ не окажутся в физической блокаде, но по сути будут отрезаны. Он пояснил, что это позволит ВС РФ измотать и ослабить украинские войска, а затем постепенно освобождать территорию.

Ранее главы Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Участники объединения намерены разработать противоракетные технологии.

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