Раскрыто, как РФ ответит на передачу Украине лицензий по производству SCALP

Россия может начать «рельсовую войну», изолировав Украину от внешнего мира, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет SCALP. По его словам, эта тактика показала свою эффективность во времена Великой Отечественной войны.
Во время ВОВ, в Курской битве и при проведении операции «Багратион», советские партизаны дважды проводили операцию «Рельсовая война». Мы выводили из строя железнодорожные пути, что сказывалось на боеспособности немецких войск: не позволяли подвозить ни резервы, ни боеприпасы. Сейчас такую же «рельсовую войну», мне кажется, мы должны начать на территории Украины с помощью наших беспилотников. Условно выбираются основные магистрали, и по ним ведется работа. В результате то оружие, которое будет производиться в Европе, не сможет дойти до ВСУ, либо будет поставляться в ограниченных количествах, — высказался Кнутов.
Он подчеркнул, что передача Киеву лицензии на производство SCALP изменит положение противовоздушной обороны Украины. При этом, по словам военного эксперта, хотя у самого Парижа этого оружия не так уж и много, это свидетельствует о готовности Франции к эскалации конфликта и его затягиванию.
Украинцы, вероятнее всего, будут размещать заводы в соседних государствах: в Румынии или Польше. Поэтому вопрос производства оружия в европейских странах становится для нас ключевым. Есть два пути его решения: либо нанесение ударов по этим фабрикам в перспективе, что чревато эскалацией, либо сосредоточение на изоляции Украины от внешнего мира. Мы изолируем районы боевых действий. Сейчас ВС РФ продвигаются, освобождают Красный Лиман. Дальше пойдут либо в сторону Изюма, либо будут двигаться юго-западнее. Идут бои за Доброполье, освобождена Константиновка. Она позволяет идти на Славянско-Краматорскую агломерацию с юга на север, а Доброполье — брать ее в клещи, — добавил Кнутов.
Он отметил, что огневое окружение Славянско-Краматорской агломерации фактически изолирует ее от внешнего мира. По словам военного эксперта, ВСУ не окажутся в физической блокаде, но по сути будут отрезаны. Он пояснил, что это позволит ВС РФ измотать и ослабить украинские войска, а затем постепенно освобождать территорию.
Ранее главы Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Участники объединения намерены разработать противоракетные технологии.