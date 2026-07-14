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14 июля 2026 в 11:55

Сальдо раскрыл последствия атак ВСУ по Херсонской области

Сальдо: атаки ВСУ повлекли за собой гибель двух человек в Херсонской области

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Два мирных жителя погибли за сутки из-за атак ВСУ по Херсонской области, написал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Еще пять человек пострадали.

В Нижних Серогозах удар БПЛА по территории водоканала убил мужчину 1950 года рождения. В Каховке атака беспилотника привела к гибели мужчины 1976 г.р, — заявил Сальдо.

Он также сообщил об ударе дрона по городу Алешки. Атака нанесла ранения двум женщинам и мужчине. Их госпитализировали в городскую больницу.

БПЛА также ударили по Новой Збурьевке и Аскании-Нова. Пострадавшим местным жителям оказали медицинскую помощь на месте. Они отказались от госпитализации.

По словам Сальдо, ВСУ атаковали 30 населенных пунктов в области. От ударов дронов пострадали инфраструктура и имущество.

Ранее губернатор региона сообщил о намерении Киева полностью обесточить Херсонскую область. Он отметил, что энергетики ежедневно восстанавливают энергоснабжение для всех регионов на новых территориях. При этом противник продолжает атаковать специалистов, которые обеспечивают работу электросетей.

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