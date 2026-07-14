Строительный кран загорелся на Северо-Восточной хорде Москвы

Строительный кран загорелся на Северо-Восточной хорде в Москве, предварительно пострадавших нет, сообщили РИА Новости представители экстренных служб столицы. Из-за пожара движение транспорта в сторону области временно перекрывали по четырем полосам.

Загорание крана ликвидировано, — сказал собеседник агентства.

Ранее региональное ГУ МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в ангаре по производству пластиковых изделий в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области. По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном панельном строении площадью 950 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

До этого стало известно, что в Красногорске произошел пожар в торговом центре «ТераБит». По сообщениям очевидцев, в небо поднимался густой черный дым. После этого пожару был присвоен второй ранг сложности. На площади 200 квадратных метров горела кровля здания.

Также произошел пожар в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга. К ликвидации возгорания привлекли восемь единиц техники и 36 пожарных. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.