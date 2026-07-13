Огромный ангар полыхнул в Ленинградской области В деревне Витино Ленинградской области произошел пожар в ангаре

Пожар произошел в ангаре по производству пластиковых изделий в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном панельном строении площадью 950 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Горит изнутри по всей площади одноэтажный панельный ангар (производство пластиковых изделий) размером 950 метров. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Родники Раменского городского округа Московской области ликвидировали открытое горение в складском здании. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 спасатель и 24 единицы техники.

До этого сообщалось, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, вызванные атаками украинских беспилотников, были успешно потушены. Спасатели МЧС работали всю ночь. Сотрудники муниципальных служб и полицейские помогали эвакуированным и поддерживали порядок. После временного размещения жители начали возвращаться домой.