Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 11:50

Огромный ангар полыхнул в Ленинградской области

В деревне Витино Ленинградской области произошел пожар в ангаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар произошел в ангаре по производству пластиковых изделий в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном панельном строении площадью 950 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Горит изнутри по всей площади одноэтажный панельный ангар (производство пластиковых изделий) размером 950 метров. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Родники Раменского городского округа Московской области ликвидировали открытое горение в складском здании. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 спасатель и 24 единицы техники.

До этого сообщалось, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, вызванные атаками украинских беспилотников, были успешно потушены. Спасатели МЧС работали всю ночь. Сотрудники муниципальных служб и полицейские помогали эвакуированным и поддерживали порядок. После временного размещения жители начали возвращаться домой.

Регионы
Ленобласть
пожары
МЧС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»
Раскрыто состояние двух пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
«Тешит себя заблуждением»: Песков оценил планы «коалиции желающих» по РФ
В Кремле ответили на вопрос, откуда могут прилетать БПЛА ВСУ
В Кремле анонсировали участие Путина в форуме Народного фронта
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.