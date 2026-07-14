Незарегистрированный поход на Итурупе обернулся трагедией Турист упал со скалы и разбился на острове Итуруп

Турист из незарегистрированной группы сорвался со скалы на острове Итуруп и скончался от полученных травм, сообщили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области. На место происшествия были направлены спасатели, медики и полиция, передает ТАСС.

Сегодня в 13:08 (04:08 мск) на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что с Чертовой скалы в 44 километрах от города Курильска сорвался и получил черепно-мозговую травму турист из незарегистрированной туристической группы, — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило, что в ущелье Адыл-су на высоте около 3700 метров произошло падение двух альпинистов. Происшествие зафиксировано в районе пика Виа-тау.

Кроме того, российский альпинист лишился пальцев после восхождения на непальский восьмитысячник Макалу и обвинил гида в том, что тот бросил его одного. На высоте около 7900 метров при спуске проводник перестал сопровождать спортсмена, и ему пришлось спускаться самостоятельно. На отметке 7720 метров мужчина остановился передохнуть и впал в высотную кому.