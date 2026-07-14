«Многих обманула»: заявившую о беременности от Иракли модель ищет полиция

Модель Екатерину Лукьянову, которая заявляет о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, разыскивает полиция из-за внушительных долгов, сообщает StarHit. Как рассказала знакомая матери Лукьяновой Елена Казанцева, она сама стала жертвой мошенничества.

В 2024 году модель убедила ее занять деньги на покупку квартиры в Барнауле. Позже выяснилось, что жилье было съемным. Затем Лукьянова предложила совместный бизнес по продаже шуб, взяла деньги, в том числе кредитные, и пообещала прибыль. Однако Казанцева так и не получила ни дохода, ни своих вложений.

Таких историй масса. Какой-то девушке она якобы продавала Mercedes. Покупательница ей передала 900 тыс. рублей, но теперь ни денег, ни машины нет. Катя очень многих людей обманула, — отметила собеседница издания.

Помимо всего прочего, Казанцева предположила, что экс-возлюбленная Иракли не проявляла должного внимания к своему сыну Льву. Мальчик долгое время жил с бабушкой, но недавно модель забрала сына в Москву. При этом, по словам родственников, там для мальчика не созданы подходящие условия.

Ранее стало известно, что российского боксера Константина Цзю вызвали в полицию на очную ставку с основателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым. Спортсмен обвинил его в хищении 7 млн рублей.