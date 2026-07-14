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14 июля 2026 в 10:18

Депутат Колесник раскрыл условие для освобождения Одессы

Колесник: России придется освободить Одессу при отказе Киева от мира

Одесса Одесса Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press
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России придется отрезать Украину от моря через освобождение Одессы, если Киев продолжит отвергать мирные инициативы, а Запад — снабжать его вооружением, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что Москва изначально была готова к существенно меньшим условиям, однако отказ украинской стороны от компромиссов и внешняя поддержка вынуждают ужесточить подход.

Мы, в общем-то, в свое время договаривались на гораздо меньшие условия, но Украина не захотела, и теперь полной ложкой все это дело употребляет <...> Если такой расклад пошел, и Украина не соглашается ни на какие удобные для нее условия, а Запад не дает им закончить <...> [вооруженный конфликт], тогда придется отрезать Украину от моря, — подчеркнул парламентарий.

Парламентарий указал, что сохранение военного присутствия украинских сил в Одессе и Одесской области создает долговременную угрозу для Запорожья, Херсона и Крымского полуострова. Депутат пояснил, что с этого направления противник ведет запуски безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, в акватории моря старт БПЛА осуществляется непосредственно с катеров.

Ранее Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия даст многократный и жесткий ответ на атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье, в ходе которой пострадали мирные жители. Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы РФ обязательно примут меры и это случится в самое ближайшее время.

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