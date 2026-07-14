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14 июля 2026 в 10:33

В Астраханской области пресекли незаконный оборот более 27 тонн рыбы

СК изъял 27 тонн немаркированной рыбы и семь тонн щучьей икры в Астрахани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники следственного управления СК России по Астраханской области пресекли деятельность директора коммерческой организации и иных лиц, причастных к незаконному обороту рыбной продукции. В ходе оперативных мероприятий изъято более 27 тонн немаркированной рыбы и свыше семи тонн щучьей икры.

Основной объем закупки составили более 15,7 тонны леща, который предназначался для реализации через нелегальные каналы сбыта. В рамках расследования оперативники также обнаружили и конфисковали значительные объемы иной немаркированной рыбы и щучьей икры. В отношении генерального директора коммерческой организации и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство и сбыт продовольственных товаров без обязательной маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В ходе обысков на территории Астрахани следователями изъята крупная партия немаркированной рыбной продукции различных видов общей массой свыше 27 тонн, а также 7,2 тонны щучьей икры. Согласно заключению специалистов, стоимость изъятой продукции превышает 31,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что калининградские таможенники обнаружили 37 живых ящериц общей стоимостью свыше 5,5 млн рублей. Редких рептилий незаконно пытался вывезти в Польшу на личном автомобиле гражданин этой страны.

Регионы
Астраханская область
рыба
СК РФ
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