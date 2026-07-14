ФСБ показала уничтожение дронов для атаки на предприятие в Подмосковье

ФСБ показала уничтожение дронов для атаки на предприятие в Подмосковье

ФСБ показала кадры уничтожения FPV-дронов, с помощью которых Киев якобы планировал атаковать предприятие военно-промышленного комплекса в Подмосковье. На видео оперативной съемки, опубликованной ведомством, показано, как исполнитель атаки разместил дроны в ангаре и запустил их. Согласно данным ФСБ, беспилотники начали возвращаться обратно и взрываться внутри помещения.

Ранее правоохранители предотвратили массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Теракт планировала Служба безопасности Украины. Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления.

Кроме того, стало известно, что при подготовке массированной атаки беспилотниками СБУ привлекала подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Несовершеннолетним поручали, в частности, активацию незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии использовались для управления беспилотниками.

Вместе с этим появились данные, что к организации теракта причастен украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер. Он руководил пособниками под патронажем СБУ. В настоящее время он проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.