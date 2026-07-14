В Госдуме призвали увеличить траты на медицину в два раза Депутат Миронов призвал увеличить расходы на здравоохранение в два раза

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство РФ увеличить расходы на здравоохранение в два раза. В беседе с NEWS.ru он отметил, что поводом для такого требования стали данные о катастрофическом сокращении финансирования ключевых медицинских проектов в первом полугодии 2026 года.

По данным Минфина, в первом полугодии 2026-го расходы на федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями сократились на 70%, на 52% снизились расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения. Также на 27% урезали финансирование совершенствования экстренной медицинской помощи. Спрашивается, почему никто, кроме нас, не бьет тревогу? Да потому что все идет строго по плану, за который думское большинство проголосовало еще в прошлом году. «Справедливая Россия» требует увеличить расходы на медицину в стране в два раза, до 7% ВВП, за счет дополнительных источников финансирования. В первую очередь на деньги крупного капитала, сверхбогатых и сокращения неэффективных трат бюджета, — сказал Миронов.

По его словам, необходимость увеличения финансирования подтверждают и недавние заявления главы Минздрава Михаила Мурашко. Депутат отметил, что руководитель ведомства недавно сообщил о колоссальных потерях ВВП из-за высокой смертности от онкологии и болезней сердца, которые можно было бы предотвратить.

Мурашко на днях признал, что смертность из-за злокачественных новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно отнимает у российского ВВП более 2 трлн рублей, и эти потери можно было бы предотвратить. То есть можно, но не предотвращают. Это приговор, — заключил Миронов.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что роддома в России необходимо проверить из-за сообщений о нарушении прав рожениц. По ее словам, соответствующее обращение направлено Мурашко и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой.