В Госдуме предложили проверить работу медперсонала в роддомах Депутат Горячева: роддома России нужно проверить на случаи акушерской агрессии

Роддома в России необходимо проверить из-за сообщений о нарушении прав рожениц, заявила LIFE.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой.

Очень часто за такими историями стоят системные причины. Мы получаем обращения не только от женщин, но и от самих акушерок, врачей и сотрудников роддомов. Люди рассказывают о кадровом дефиците, работе в несколько смен подряд, хронической перегрузке и профессиональном выгорании. В таких условиях страдают и пациенты, и медицинские работники, — заявила Горячева.

Депутат подчеркнула, что важно улучшить условия труда в учреждениях и обучать медиков навыкам этичного общения. Она также предложила использовать систему аудиозаписи в родильных боксах для защиты пациенток и врачей.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что использование VR-очков способно заметно облегчить состояние женщины при нормальном и естественном течении родов, однако гаджет никогда не превратится в неотъемлемую часть этого процесса. Так известный ученый отреагировал на сообщения о том, что в некоторых роддомах начали активно внедрять элементы виртуальной терапии.