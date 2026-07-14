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14 июля 2026 в 06:30

Названы преимущества азиатских направлений для отдыха перед европейскими

Турэксперт Кодякова: отдых в Азии стал в разы дешевле по сравнению с Европой

Таиланд Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Путешествия в Азию стали значительно доступнее по цене, нежели в Европу, заявила NEWS.ru генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова. По ее словам, самыми популярными направлениями на сегодняшний день стали Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

Азиатские направления становятся все популярнее среди российских туристов, и это связано с несколькими важными факторами. В 2026 году Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка входят в топ стран, которые выбирают вместо классической Европы. Основные причины — отсутствие визовых барьеров, теплый климат и высокий уровень сервиса. При этом стоимость проживания в Азии значительно ниже европейской. В Таиланде туристов привлекают пляжи Пхукета, Самуи и Краби, а также насыщенная экскурсионная программа. Вьетнам предлагает сочетание пляжного отдыха, культурного наследия и недорогой кухни, а Шри-Ланка — живописные пейзажи, сафари и уединенные бухты, — поделилась Кодякова.

Она подчеркнула, что прямые рейсы из России делают азиатские направления более доступными. По словам эксперта, для туристов, желающих совместить отдых с оздоровлением, в Азии есть отличные спа-центры с восточными практиками. Однако, отметила эксперт, при выборе путевки важно учитывать сезонность.

Ранее туристический эксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что россиянам проще всего получить визу в южноевропейские страны: Францию, Грецию, Испанию и Италию. По его словам, туризм играет ключевую роль в экономике этих государств.

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