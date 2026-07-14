Дмитриев объяснил, зачем ЕС конфликтует с Россией Дмитриев заявил, что ЕС и Британия перекладывают свои проблемы на Россию

Чиновники Евросоюза и Великобритании используют конфронтацию с Россией, чтобы избежать ответственности за внутренние проблемы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, представители ЕС и Великобритании не хотят признавать собственные ошибки и пытаются связать их с действиями Москвы.

Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию, — написал глава РФПИ.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что попытки согласовать 21-й пакет санкций против России выявили серьезные разногласия внутри Евросоюза,. По его словам, страны объединения все чаще отдают приоритет собственным экономическим интересам.

До этого помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что Запад не смог добиться разрушения России в 1990-х годах и не сможет сделать этого сейчас. По его словам, в мире всегда существовали силы, которые были настроены против Москвы и готовы использовать различные способы для достижения целей.