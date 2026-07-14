Депутат рассказал, кому положены накопления умершего родственника

Родственники умершего человека могут получить накопительную часть его пенсии в виде единовременной выплаты, рассказал первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. Мнение о том, что пенсионные накопления человека после смерти автоматически переходят государству, не соответствует действительности.

По словам Коломейцева, правопреемники могут получить накопительную часть пенсии, если она была сформирована. При этом многое зависит от того, оставлял ли человек при жизни заявление о распределении своих накоплений.

Если такой документ был оформлен, выплаты получат только те родственники, которые указаны в заявлении. Если заявления не было, на средства могут претендовать ближайшие родственники умершего. Это дети, супруги, родители и усыновители. Ко второй очереди относятся бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки.

При хранении накопительной части пенсии в Социальном фонде России родственникам необходимо обратиться с заявлением о выплате или отказе от выплаты в течение шести месяцев со дня смерти человека. Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде, за выплатой нужно обращаться туда. Для этого потребуются паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, справка с места жительства и документы, подтверждающие родство и совместное проживание.

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