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14 июля 2026 в 06:08

Депутат рассказал, кому положены накопления умершего родственника

Коломейцев: родственники умерших россиян могут получить их пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Родственники умершего человека могут получить накопительную часть его пенсии в виде единовременной выплаты, рассказал первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. Мнение о том, что пенсионные накопления человека после смерти автоматически переходят государству, не соответствует действительности.

По словам Коломейцева, правопреемники могут получить накопительную часть пенсии, если она была сформирована. При этом многое зависит от того, оставлял ли человек при жизни заявление о распределении своих накоплений.

Если такой документ был оформлен, выплаты получат только те родственники, которые указаны в заявлении. Если заявления не было, на средства могут претендовать ближайшие родственники умершего. Это дети, супруги, родители и усыновители. Ко второй очереди относятся бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки.

При хранении накопительной части пенсии в Социальном фонде России родственникам необходимо обратиться с заявлением о выплате или отказе от выплаты в течение шести месяцев со дня смерти человека. Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде, за выплатой нужно обращаться туда. Для этого потребуются паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, справка с места жительства и документы, подтверждающие родство и совместное проживание.

Ранее финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф рассказал, что россиянам не следует брать кредиты сразу после отпуска, чтобы не угодить в финансовую яму. По его словам, заем рекомендуется брать только при наличии финансовой подушки безопасности.

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