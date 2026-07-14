Что будет, если вместо 95-го залить 92-й бензин: можно ли их смешивать

Что будет, если вместо 95-го залить 92-й бензин: можно ли их смешивать

Перебои с топливом на АЗС в России вынуждают водителей искать альтернативы. Некоторые переходят с привычного АИ-95 на 92-й. Насколько это безопасно для двигателя, можно ли смешивать два вида бензина, к каким последствиям это приводит для автомобиля — в материале NEWS.ru.

Можно ли заливать в бак машины 92-й бензин вместо 95-го

Если производитель разрешает использовать АИ-92 (например, на лючке бензобака написано «АИ-92 и выше»), то смело заливайте такое топливо, рассказал NEWS.ru исполнительный директор одной из станций технического обслуживания Михаил Пальмов. По его словам, блок управления самостоятельно подстроит параметры смеси и зажигания.

«Однако если в руководстве по эксплуатации указано только „АИ-95“ или „не ниже АИ-95“, то в этом случае заливать АИ-92 не стоит. Ключевое отличие — в октановом числе. Оно показывает, насколько топливо устойчиво к детонации — преждевременному взрыву топливовоздушной смеси в цилиндре. У АИ-92 стойкость к детонации ниже, чем у АИ-95», — сказал собеседник.

«В результате машина может стать „вялой“, педаль газа будет реагировать хуже. Вероятно, двигатель станет работать менее эффективно. В перспективе это может привести к техническим проблемам: перегреву поршней, прогоранию клапанов и разрушению поршневых перегородок», — пояснил специалист.

По словам Пальмова, при регулярном использовании топлива с октановым числом ниже рекомендованного производители в официальном сервисе могут отказать в гарантийном ремонте.

Если один раз залить АИ-92 вместо АИ-95, то, скорее всего, это не приведет к катастрофе, сообщил NEWS.ru автодиагност Александр Ефимов.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

«Однако, чтобы минимизировать риски, рекомендую не нагружать излишне двигатель: не брать прицеп, не перегружать багажник, избегать резких обгонов, не ездить в гору или по бездорожью», — сказал эксперт. По его словам, при первой возможности следует заправить автомобиль тем бензином, который предписан производителем.

Редактор портала «АвтоДела» Роман Клопотов ранее рассказал NEWS.ru, что водитель может даже не заметить разницы после залива в бак АИ-92 вместо АИ-95, разве что ощутит некоторую потерю мощности и «туповатость» двигателя. «Вероятно, машина станет менее тяговитой, чуть более шумной, но будет ехать. Если вы заправитесь 92-м вместо привычного 95-го, это не означает, что автомобиль немедленно сломается», — отметил он.

Можно ли смешивать разные виды бензина в баке автомобиля

Смешивание топлива с разным октановым числом допускается, пояснил Клопотов. «Бензин с более высоким октановым числом обычно делается с добавлением депрессорных присадок. Бывают ситуации, когда на АЗС есть в наличии 92-й и АИ-100. В этом случае можно залить полбака 92-го бензина и полбака 100-го. В итоге в баке окажется примерно АИ-95. Такие вещи практикуются», — подчеркнул эксперт.

По его словам, можно периодически заливать бензин с более высоким октановым числом, чтобы очищать топливную систему.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При смешивании двух марок с разным октановым числом получается топливо с промежуточным значением, подтвердил автодиагност Александр Ефимов. «Однако важно учитывать нюансы. Существует миф, согласно которому бензин с разным октановым числом не расслаивается в баке. На самом деле из-за разницы в плотности более легкий высокооктановый бензин (например, АИ-98) собирается сверху, а более тяжелый (АИ-92) — снизу. Таким образом, сначала расходуется нижний слой, затем верхний», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, даже если базовые бензины от одного производителя, их пакеты присадок могут отличаться. «Теоретически они могут вступить в реакцию, снизив общую детонационную стойкость, что отразится на работе двигателя», — подчеркнул Ефимов.

Ранее правительство РФ разрешило не только производство, но и продажу топлива с более низкими экологическими требованиями, чем действовали ранее. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 июля.

«Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение <...> на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм», — говорится в документе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что будет, если смешать бензин и дизель в баке машины

Смешивание дизельного топлива с бензином почти наверняка обернется серьезными проблемами в работе двигателя и топливной системы, пояснил Пальмов.

«Из-за большей плотности дизельное топливо опускается на дно бака, а бензин поднимается вверх. Это означает, что при запуске двигателя насос начинает закачивать дизельную фракцию. Теоретически мотор может запуститься, но будет работать с перебоями, низкой мощностью, посторонними шумами и детонацией», — сказал специалист.

По его словам, густое дизельное топливо почти наверняка забьет топливный фильтр и форсунки. «В бензиновом двигателе смесь поджигается искрой, а в дизельном — самовоспламеняется от сжатия. Смешивание нарушает этот процесс, приводя к детонации, перегреву и ускоренному износу деталей. Если такая ошибка произошла, действуйте быстро: не запускайте двигатель, вызовите эвакуатор и доставьте автомобиль в сервис для профессиональной очистки топливной системы», — сказал он.

Ефимов в свою очередь пояснил, что залить дизель в бак работающего на бензине автомобиля довольно проблематично. «Как правило, в горловине бака автомобиля имеется защита. Ее задача — не дать залить дизельное топливо в бензиновый бак (или наоборот). Инженеры сделали так, что пистолеты для различных видов топлива имеют разный диаметр носика. Обычно у пистолета для бензина носик тоньше, а для дизеля — толще», — заключил эксперт.

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