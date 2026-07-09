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09 июля 2026 в 07:00

Водителям рассказали, почему двигатель начинает работать громче

Автоэксперт Серебряков: двигатель машины работает громче из-за перегрева

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Двигатель машины работает громче из-за перегрева, заявил NEWS.ru директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. По его словам, этот опасный процесс сопровождается целым рядом характерных признаков.

О перегреве двигателя авто свидетельствует ряд признаков. Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости на приборной панели уходит в красную зону, и загорается соответствующий индикатор. Двигатель начинает работать громче, появляются посторонние звуки, напоминающие звон. Одновременно с этим падает мощность, что особенно заметно при ускорении. Наиболее явный признак перегрева — появление пара из-под капота, свидетельствующее о нарушении герметичности системы охлаждения. Также может ощущаться запах гари или антифриза, — пояснил Серебряков.

Он отметил, что предотвратить перегрев двигателя можно, если своевременно проводить техническое обслуживание авто. По его словам, водителям крайне важно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и строго соблюдать регламент замены антифриза.

Предотвратить перегрев двигателя помогает регулярное техническое обслуживание. Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и своевременно менять антифриз в соответствии с рекомендациями производителя. Особое внимание следует уделять чистоте радиатора — его соты со временем забиваются пылью, пухом и насекомыми, что ухудшает отвод тепла. Рекомендуется промывать радиатор не реже раза в год. В жаркую погоду стоит избегать длительной работы на холостом ходу. При движении в гору или с полной загрузкой лучше снизить скорость, чтобы уменьшить нагрузку на силовой агрегат, — заключил Серебряков.

Ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что россияне стали ставить газобаллонное оборудование на автомобили на фоне проблем с поставками бензина. По его словам, объем спроса на установку ГБО в июне увеличился примерно на 35% относительно показателей марта — апреля текущего года.

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