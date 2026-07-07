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07 июля 2026 в 09:05

Россиянам объяснили, как не остаться без денег после отпуска

Финэксперт Гриф призвал россиян не брать кредиты сразу после отпуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россиянам не следует брать кредиты сразу после отпуска, чтобы не угодить в финансовую яму, заявил NEWS.ru финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф. По его словам, заем рекомендуется брать только при наличии финансовой подушки безопасности.

После отпуска я не советую лечить летний перерасход первым попавшимся кредитом. Следует сначала остудить эмоции, пересчитать годовой бюджет и только потом выбирать между паузой, перераспределением расходов и займом. Я бы начал с простого вопроса: покупка срочная или эмоциональная? Если без нее можно прожить до восьми недель, я почти всегда советую отложить. Эта пауза снижает импульс, дает время сравнить цены и накопить хотя бы часть суммы. Если же покупка необходима, я смотрю не на рекламную ставку, а на полную стоимость кредита: процент, комиссии, страховки. Именно ПСК показывает реальную цену займа, — поделился Гриф.

Он подчеркнул, что летние перерасходы нужно включать в годовой семейный бюджет, не пытаясь решить проблему за один месяц. По словам эксперта, полезно заранее учитывать сезонные и нерегулярные траты, пересчитывать их в среднемесячную сумму, следить за бюджетом по выпискам и вести ежедневный учет расходов.

Кредит осенью я бы рассматривал только при трех условиях: вещь действительно нужна сейчас, доход стабилен, а после платежа у семьи остается запас на непредвиденное. Резерв важен, потому что даже небольшой финансовый шок без накоплений часто превращается в долг. Если рынок в стране реально идет к снижению ставок, осень может дать чуть лучшие условия. Но банки часто реагируют с лагом, а цена товара за это время тоже может измениться, — заключил Гриф.

Ранее в МВД России заявили, что, если мошенники оформили микрозаем на гражданина, несмотря на действующий самозапрет на кредиты, договор можно аннулировать. По информации ведомства, жертва аферистов может подать заявление в микрофинансовую организацию или в бюро кредитных историй.

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