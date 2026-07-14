«Не случайность»: в Госдуме увидели раскол в НАТО из-за помощи Украине Депутат Белик заявил о расколе в НАТО из-за финансирования помощи Украине

Отказ ряда стран НАТО продолжать финансирование военной помощи Украине говорит о разногласиях внутри альянса, заявил ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Подобная позиция отдельных государств не случайна и связана с накопившимися идеологическими и внешнеполитическими противоречиями, а также с усталостью от конфликта и экономическими трудностями, отметил он.

Тема отказа ряда стран НАТО от финансирования военной поддержки Украины отражает сложную ситуацию внутри самого альянса. НАТО не является сплоченной системой. Отказ стран покрывать военные нужны Киева — не случайность, а проявление накопившихся противоречий: собственных идеологических установок и приоритетов внешней политики, усталости от конфликта, внутренних экономических проблем, стратегических разногласий, — рассказал Белик.

Он также назвал внутренние политические процессы и экономическую ситуацию среди причин изменения позиции отдельных государств. По его словам, давление со стороны граждан и необходимость решать внутренние социальные задачи влияют на готовность властей выделять средства на поддержку Киева.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что попытки согласовать 21-й пакет санкций выявили серьезные разногласия внутри Евросоюза. По его словам, страны объединения все чаще отдают приоритет собственным экономическим интересам.