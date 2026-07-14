Полиция Бангкока раскрыла число погибших при пожаре в баре Число погибших при пожаре в баре в Бангкоке выросло до 30 человек

Число погибших в результате пожара в баре на севере Бангкока выросло до 30 человек, сообщили ТАСС в столичной полиции. По данным правоохранителей, среди опознанных жертв происшествия нет российских граждан, также россияне не числятся среди пострадавших. Всего в результате пожара пострадали 75 человек, 24 из них находятся в тяжелом состоянии.

Число погибших при пожаре в баре в районе Латпхрау возросло до 30 человек. Россиян нет среди опознанных 27 жертв инцидента, в котором, помимо граждан Таиланда, погиб один гражданин Лаоса. Продолжается работа по установлению личностей остальных погибших, — рассказал источник.

Ранее стало известно, что около 300 человек эвакуировали в пригороде Парижа Сарселе. Полиция считает, что целью злоумышленников могло быть нападение на еврейское сообщество.

Между тем по меньшей мере шесть человек погибли, еще семь пострадали в результате наезда автомобиля на людей на ярмарке в чилийском городе Винья-дель-Мар. По словам очевидцев, после столкновения водитель потерял управление и въехал в торговые палатки, где находились продавцы и посетители ярмарки.