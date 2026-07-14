Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 09:26

«Отчаяние»: посол Ирана расшифровал поведение Трампа и Нетаньяху

Посол Ирана Джалали: Трамп и Нетаньяху пребывают в отчаянии

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Поведение лидеров США и Израиля Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху демонстрирует отчаяние перед лицом структурного тупика, в котором они оказались в противостоянии с Ираном и его союзниками, заявил в статье для РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. Увеличение числа жертв и целенаправленных убийств, по мнению дипломата, говорят не о силе, а о стратегическом кризисе Вашингтона и Тель-Авива.

Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен, — отметил посол.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что США, несмотря на взаимные удары, уже потерпели поражение в конфликте с Ираном. По мнению эксперта, Трамп оказался в безвыходном положении перед выборами в конгресс.

Кроме того, Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные впервые в боевых условиях применили безэкипажные катера-камикадзе, нанеся удар по объектам инфраструктуры в иранском Бандар-Аббасе. По данным CENTCOM, Иран лишился возможности атаковать коммерческие суда.

Мир
США
Израиль
Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Бангкока раскрыла число погибших при пожаре в баре
Появилось видео со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье
Никита Михалков высказался об одном очень важном русском качестве
«Сериалы погубили многих»: Михалков указал на проблему киноиндустрии
ФСБ ликвидировала пособника подготовки теракта в Подмосковье
Две европейские страны выйдут на учения по Украине в Польше
В Тюменской области вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки
«Отчаяние»: посол Ирана расшифровал поведение Трампа и Нетаньяху
ФСБ раскрыла «грязные» методы СБУ при подготовке теракта
Двое иностранцев помогли подготовить запуск FPV-дронов
ВС России ударили по танкеру и сухогрузу в Одесской области
Россиянам разъяснили порядок зачисления школьников в 10-й класс
ФСБ заявила о причастности украинского рэпера Киевстонера к теракту в РФ
Дмитриев рассказал о последствиях обращения Трампа для Обамы и Байдена
«Ни по газу, ни по углю»: стало известно о полной неготовности Киева к зиме
Россиянам ответили, на что обратить внимание при первом оформлении кредита
Российский боец подорвался на мине, когда спасал ребенка
«Готов помочь»: знаменитый фигурист может выступить на «Интервидении»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июля: инфографика
ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегический объект в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.