«Отчаяние»: посол Ирана расшифровал поведение Трампа и Нетаньяху Посол Ирана Джалали: Трамп и Нетаньяху пребывают в отчаянии

Поведение лидеров США и Израиля Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху демонстрирует отчаяние перед лицом структурного тупика, в котором они оказались в противостоянии с Ираном и его союзниками, заявил в статье для РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. Увеличение числа жертв и целенаправленных убийств, по мнению дипломата, говорят не о силе, а о стратегическом кризисе Вашингтона и Тель-Авива.

Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен, — отметил посол.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что США, несмотря на взаимные удары, уже потерпели поражение в конфликте с Ираном. По мнению эксперта, Трамп оказался в безвыходном положении перед выборами в конгресс.

Кроме того, Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные впервые в боевых условиях применили безэкипажные катера-камикадзе, нанеся удар по объектам инфраструктуры в иранском Бандар-Аббасе. По данным CENTCOM, Иран лишился возможности атаковать коммерческие суда.