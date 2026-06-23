Россияне массово заболевают лихорадкой денге на популярном курорте SHOT: не менее 10 россиян заразились лихорадкой денге на Мальдивах

На Мальдивах по меньшей мере десять россиян подхватили лихорадку денге, сообщает Telegram-канал SHOT. Случаи заболевания произошли на курорте Иру Фуши, популярном семейном направлении в Индийском океане.

Туристы, проживающие в пятизвездочном отеле Sun Siyam Iru Fushi, столкнулись с проблемой большого количества комаров на территории гостиницы. Отдыхающие обращались к персоналу с жалобами, но сотрудники ответили, что стандартные меры защиты уже предприняты, и они не могут ничего сделать.

Через несколько дней после начала отпуска у одного из мужчин проявились симптомы лихорадки: значительная слабость, высокая температура и сильные головные боли. Он лечился самостоятельно.

Двое других россиян пережили инкубационный период и вернулись в Москву с первыми признаками заболевания. У них диагностировали лихорадку денге, сопровождающуюся низким уровнем тромбоцитов и лейкоцитов. Сейчас они находятся в инфекционной больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), оказались в зоне риска распространения лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой в этих странах чрезвычайной и опасной для соседних государств.