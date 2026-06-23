В ВОЗ озвучили, какие страны находятся в зоне риска Эболы ВОЗ: граничащие с Угандой и ДР Конго страны находятся в зоне риска Эболы

Страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), находятся в зоне риска распространения лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой в этих странах чрезвычайной и опасной для соседних государств.

Риск для государств, имеющих сухопутные границы с данными странами, оценивается как высокий из-за постоянной мобильности населения, связанной с трансграничной торговлей и добычей полезных ископаемых, различий в возможностях и опыте борьбы с вирусом Бундибугио, а также в уровне готовности к борьбе с ним, — рассказали в организации.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что риск для остальной части Африканского региона и на глобальном уровне оценивается как низкий. Всемирная организация здравоохранения продолжает мониторинг ситуации.

Власти стран, граничащих с зоной вспышки, призывают усилить санитарный контроль на границах. Международное сообщество оказывает помощь пострадавшим регионам. Ситуация остается под контролем ВОЗ.

В ближайшее время организация представит обновленный отчет по эпидемиологической обстановке. Пока новых случаев заражения за пределами ДРК и Уганды не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки Эбола, продолжающаяся уже более месяца на востоке Демократической Республики Конго, унесла жизни 17 медицинских работников. Общее число медработников, заразившихся вирусом в ходе нынешней вспышки, достигло 75 человек.