В ВОЗ предложили новую меру для борьбы с ВИЧ Эксперт ВОЗ Демин призвал включить тест на ВИЧ в программу диспансеризации

Тест на ВИЧ-инфекцию нужно включить в программу диспансеризации, заявил NEWS.ru профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, инфекция остается в списке 10 глобальных угроз здоровью.

По России ситуация с ВИЧ напряженная — по оценкам, уже более 1% населения инфицированы. В связи с этим я предлагаю включить этот тест в программу диспансеризации, так как у нас есть такая потребность. Надо отметить, что хирургические операции или обращения за медицинской помощью часто требуют анализа на ВИЧ-инфекцию, поэтому значительная часть населения и так проходит такие тесты, — заявил Демин.

Он добавил, что есть эффективные препараты, позволяющие продлить жизнь до уровня, сопоставимого со здоровыми людьми. По мнению эксперта, раннее выявление имеет огромное значение — для самих ВИЧ-позитивных и для их семей, поскольку человек, не ведая о статусе, может заражать других.

Сейчас идут разработки подходов к полному избавлению от вируса, поэтому выявление инфицированных становится еще более важным. Если ослабить мероприятия, ситуация очень быстро ухудшится. Новые методики позволяют ВИЧ-позитивным мамам рожать здоровых детей, препараты дают полноценную жизнь. Но игнорировать проблему нельзя — нужно признавать ее и выявлять тех, кто не знает о своем статусе. В перспективе мы ожидаем появления методов полного излечения, — заключил Демин.

Ранее объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ при дальнейшем сокращении финансирования профильных программ. В докладе говорится, что объем международной поддержки снизился более чем на $1,5 млрд.