В МИД РФ заявили о попытках США сорвать саммит Россия — Африка Замглавы МИД РФ Богданов: США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Михаил Богданов

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Прессинг стран этого континента увеличился после начала российской спецоперации, отметил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки в беседе с ТАСС.

Действительно, США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву проведения в Санкт-Петербурге в июле второго саммита Россия — Африка, — рассказал дипломат.

Он пояснил, что коллективный Запад давит на африканские страны угрозами применить санкции, а также прекратить финансовую и гуманитарную помощь. По словам замминистра, американцы в ежедневном режиме фабрикуют против России обвинения «в грядущем голоде» на континенте и в обострении социально-экономических проблем в странах Африки.

При этом, указал дипломат, Москва не собирается отступать от своего курса, учитывающего «государственные интересы России и ее друзей».

Наша страна решительно отстаивает принцип свободного выбора пути развития суверенных стран, что является ключевой идеей предстоящего второго саммита Россия — Африка, — добавил Богданов.

Ранее депутаты Европарламента обеспокоились сотрудничеством России и ЮАР после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Южную Африку. Они обратились к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с предложением ввести санкции в отношении этой африканской республики.