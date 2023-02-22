Европарламент обеспокоился сотрудничеством России и ЮАР Депутаты Европарламента предложили ввести санкции против ЮАР из-за сотрудничества с Россией

Фото: europarl.europa.eu

Депутаты Европарламента (ЕП) обеспокоились сотрудничеством России и ЮАР после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Южную Африку. Они обратились к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с предложением ввести санкции в отношении этой африканской республики, сообщает Lenta.ru.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно посетил Южную Африку для подготовки к совместным военно-морским учениям России, ЮАР и Китая. <...> ЮАР также воздержалась от не менее чем двух резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающих российскую агрессию. <...> Рекомендует ли вице-президент/верховный представитель ввести санкции против Южной Африки, и если нет, то почему? — говорится в обращении.

С таким заявлением обратились четыре члена ЕП от Эстонии, Финляндии и Польши. Они также отметили, что Евросоюз является для ЮАР крупнейшим партнером. Парламентарии призвали Борреля встретиться с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, чтобы обсудить обеспокоенность ЕС относительно позиции Южной Африки в отношении России и украинского кризиса.

Ранее стало известно, что совместные морские учения России, ЮАР и Китая начались в южной части акватории Индийского океана вблизи африканского побережья. Они продлятся по 27 февраля и пройдут в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал.