FТ: G7 и ЕС хотят запретить перезапуск российских газопроводов

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Евросоюз и страны G7 намерены ввести запрет на импорт газа из России по направлениям, где ранее поставки были сокращены, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Предполагается, что решение будет принято по итогам саммита G7 в Японии 19–21 мая.

Ограничения затронут поставки российского топлива в такие страны как Германия и Польша. По словам собеседников издания, их цель — «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем». В проекте резолюции по итогам саммита отмечается, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая «повторное открытие путей, ранее закрытых в результате использования энергии Россией в качестве оружия».

По мнению авторов публикации, запрет не окажет немедленного воздействия на действующие поставки топлива. Однако они отметили, что Брюссель настроен сделать «постоянным быстрый и болезненный поворот от десятилетий зависимости от российских энергоносителей».

Некоторое время назад Евросоюз на официальном уровне предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба».

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя данную инициативу, пояснил, что ЕС намерен окончательно заместить российскую нефть морскими поставками и считает, что в Европе есть все транспортные и логистические возможности принимать нефть через порты Балтийского моря. Селезнев подчеркнул, что в Европе наблюдается дефицит нефти, который та намерена замещать, но сделать это неоткуда.