Новые санкции в виде полного запрета экспорта в России ударят по мировой экономике и могут привести к глобальному кризису, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва тщательно отслеживает ситуацию с возможной подготовкой Западом новых ограничений, передает ТАСС.

Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису, — сказал пресс-секретарь президента.