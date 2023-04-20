Союзники Украины задумали запретить поставлять в Россию практически все Bloomberg: страны G7 обсуждают идею почти полного прекращения экспорта в Россию

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, обсуждают возможность почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает Bloomberg. По их мнению, эта мера должна существенно усилить давление на Москву, оказываемое в связи со спецоперацией. В настоящее время разрешен любой экспорт в Россию, кроме тех товаров, на которые распространяются санкции.

Официальные лица «Большой семерки» обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае. <...> Предложение все еще рассматривается и может измениться, — говорится в публикации.

Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то им предстоит определить рамки этого запрета. Предполагается, что исключения могут быть сделаны для медикаментов и сельскохозяйственной продукции.

В публикации также отмечается, что на пути реализации данной инициативы возможны серьезные препятствия. Одно из них состоит в том, что для ограничения экспорта необходимо заручиться согласием всех членов ЕС. Без бурных дебатов это вряд дли возможно, учитывая вероятную негативную реакцию компаний, которые продолжают поставлять свои товары на российский рынок. Кроме того, существует риск ответных мер со стороны Москвы.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз намерен отказаться от введения новых санкций в отношении России. По словам европейских чиновников, те сферы экономики России, которые не попали под ограничения ЕС, являются критически важными для многих стран, а потому на санкции в отношении них может быть наложено вето.

В Госдуме отметили, что ЕС исчерпал меры для санкций. По мнению первого зампреда думского комитета по международным делам Светланы Журовой, у европейских политиков закончилась фантазия. Перспективы новых ограничений ЕС она оценила как «выстрел себе в ногу».